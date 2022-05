En direct : pour l'UE, la Russie est "la menace la plus directe à l'ordre mondial"

Heure par Heure

En visite au Japon, la présidente de la Commission européenne a estimé jeudi que la Russie était "la menace la plus directe à l'ordre mondial". Le président et la Première ministre de la Finlande doivent donner dans la journée leur position sur l'adhésion du pays nordique à l'Otan, un signal majeur pour une candidature attendue dans les prochains jours, possiblement avec la Suède. Suivez notre direct.

5 h 19 : la Russie est "la menace la plus directe" pour l'ordre mondial, selon Ursula von der Leyen

La Russie "est aujourd’hui la menace la plus directe pour l’ordre mondial avec la guerre barbare contre l’Ukraine, et son pacte inquiétant avec la Chine", a dit jeudi à Tokyo la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après avoir rencontré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, avec le président du Conseil européen, Charles Michel.

5 h 10 : un commandant assiégé à Marioupol demande l'aide d'Elon Musk

Un commandant ukrainien faisant partie des combattants assiégés par les forces russes dans l'usine Azovstal à Marioupol a lancé mercredi un appel à l'aide adressé directement au milliardaire américain Elon Musk pour qu'il intervienne afin de les sauver.

"Les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. (...) À l'endroit où je vis, il est presque impossible de survivre", a tweeté Sergueï Volyna, commandant de la 36e brigade des marines de Marioupol.

"Aidez-nous à quitter Azovstal pour un pays tiers. Si ce n'est pas vous, qui d'autre ? Donnez-moi une piste", a-t-il poursuivi, indiquant avoir créé un compte sur Twitter spécifiquement pour interpeller directement l'homme le plus riche du monde, qui essaie d'acheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. Le militaire a demandé "à chaque personne de la planète Terre" d'aider à faire en sorte qu'Elon Musk soit au courant de son appel.

4 h 01 : Marioupol et Boutcha au menu du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, réuni en session extraordinaire, se penche jeudi sur les allégations d'exactions graves commises par la Russie en Ukraine, en particulier à Marioupol et Boutcha.

Cette réunion "sur la détérioration de la situation des droits de l'Homme en Ukraine à la suite de l'agression russe" a été demandée par Kiev, qui, selon un premier projet de résolution, souhaite une enquête sur ce qui s'est passé dans les régions de Kiev, Tchernihiv, Kharkiv et Soumy.

Il s'agit de la première réunion consacrée à cette question depuis que l'Assemblée générale de l'ONU a suspendu Moscou début avril de la plus haute instance de l'organisation internationale en matière des droits de l'Homme.

4 h : la Finlande prend position sur l'Otan, prélude à une candidature

Le président et la Première ministre de la Finlande donnent jeudi leur position sur l'adhésion du pays nordique à l'Otan, un signal majeur pour une candidature attendue dans les prochains jours, possiblement avec la Suède.

Sauli Niinistö, interlocuteur régulier de Vladimir Poutine ces dernières années, et Sanna Marin, plus jeune Première ministre d'Europe, devraient afficher leur soutien à une adhésion à l'Alliance atlantique, selon les analystes. Leur annonce doit être faite dans un communiqué commun vers 10 h locales (7 h GMT), selon la présidence.

Les alliés de l'Otan s'attendent à ce que la Finlande et la Suède déposent leurs candidatures pour adhérer à l'organisation dans les jours qui viennent et devraient rapidement approuver leur adhésion, ont déclaré à Reuters cinq diplomates et responsables, alors que l'invasion russe de l'Ukraine oblige à repenser radicalement la sécurité européenne.

3 h 10 : premier procès pour crime de guerre lié à l'invasion russe

Un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine, ce qui constituera le premier procès avec ce chef d'accusation dans le pays envahi par la Russie le 24 février, a annoncé mercredi la procureure générale de l'Ukraine.

Vadim Shishimarin est accusé d'avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait, abattant un civil de 62 ans qui n'était pas armé, a expliqué le bureau de la procureure Iryna Venediktova dans un communiqué, soulignant qu'il avait agi pour empêcher l'homme de témoigner dans une affaire de vol de voiture.

1 h 35 : les opérations se poursuivent dans l'Est

Le chef d'état-major ukrainien a précisé mercredi soir que les Russes poursuivaient leurs opérations dans l'Est, en particulier vers Slobozhansky et Donetsk – notamment Roubijné et Lyman pour en prendre le contrôle –, mais pas vers Kharkiv près de laquelle la localité de Pytomnyk "a été libérée" par les combattants ukrainiens.

AFP

