La destruction d'un pont flottant, symbole des difficultés russes dans le Donbass

GUERRE EN UKRAINE

Les images satellites de dizaines de tanks et véhicules blindés russes détruits à la suite d'une traversée ratée de la rivière Donets ont illustré, mercredi, l'efficacité de la résistance ukrainienne. L'épisode aurait coûté un bataillon entier à la Russie et souligne toute l'importance de la bataille pour le contrôle des fleuves.

"Récemment, j'ai accompli une mission qui a infligé des pertes énormes à la Russie." Il est ingénieur militaire ukrainien, dit s'appeler Max et, sur Twitter, il a détaillé mercredi 11 mai, presque heure par heure, comment il a participé à la destruction de près d'un bataillon entier des forces russes quelques jours plus tôt.

Les photos satellites du résultat de cette mission ont fait le tour du monde. On y voit des tanks, des véhicules blindés et autres équipements militaires russes détruits et abandonnés sur la rive du Donets, rivière qui traverse l'est de l'Ukraine, de la région de Kharkiv au Donbass. Les Russes auraient perdu entre 25 et 30 véhicules blindés à cette occasion, assure le magazine Forbes.

Un récit de propagande mais un récit "crédible"

"Ces estimations nous semblent réalistes", assure Sim Tack, un analyste militaire pour Forces Analysis, une société de surveillance des conflits, qui a pu vérifier les images satellites.

"Si ces images ont tellement circulé, c'est qu'elles sont visuellement impressionnantes et permettent de se rendre compte concrètement des dommages infligés par les Ukrainiens aux Russes", poursuit cet expert.

Les combats se sont déroulés à plus d'une centaine de kilomètres au nord de Louhansk, dans la région du Donbass, à en croire Max. Il raconte avoir localisé, le 7 mai, un endroit qui lui "semblait propice à une tentative russe de traverser le fleuve avec un pont flottant", puis d'avoir conseillé à son unité de monter une embuscade à cet endroit.

What I did to destroy Russian pantonne bridge over Siverskyi Donets - a thread 🧵



Here you go -> -> -> — Максим (@kms_d4k) May 11, 2022

Le lendemain, "les Russes tentaient de construire le pont pile là où je l'avais prédit. Notre artillerie était prête", écrit-il. Après une journée de combats intenses, le pont a été entièrement détruit, laissant une cinquantaine de véhicules et un nombre indéterminé de troupes au sol sans possibilité de repli et à la merci du tir ennemi.

Ce récit extraordinaire sur Twitter "relève clairement de l'opération de propagande, mais cela ne veut pas dire que c'est faux. Tout ne s'est peut-être pas passé comme c'est décrit, mais la trame me paraît crédible", estime Jeff Hawn, spécialiste des questions militaires russes et consultant extérieur pour le New Lines Institute, un centre américain de recherche en géopolitique.

Ce n'est pas la première fois que des combats opposent Russes et Ukrainiens pour le contrôle des abords d'une rivière. Le Dniepr, le Donets et d'autres cours d'eau forment autant de défenses naturelles face à la progression de l'armée russe, et "les Ukrainiens ont déjà empêché à plusieurs reprises les Russes de franchir le Dniepr lors de la bataille pour Kiev par exemple", rappelle Sim Tack.

De l'importance stratégique du Donets

Mais cette nouvelle victoire ukrainienne a une saveur particulière à plus d'un titre. D'abord localement, car "cela signifie que les villes importantes de Sievierodonetsk et Lyssytchansk, qui se trouvent juste au sud, vont continuer à pouvoir être défendues", note Sim Tack.

Ces affrontements se sont aussi déroulés dans une "zone importante d'un point de vue logistique pour la Russie", précise Nicolo Fasola, spécialiste des questions de sécurité dans l'espace de l'ex-Union soviétique à l'université de Birmingham. "Les Russes ont une ligne de ravitaillement non loin de là et ils essaient de repousser les Ukrainiens le plus loin possible pour la sécuriser, mais pour l'instant ils ont échoué, ce qui leur complique considérablement la tâche", précise Glen Grant, un analyste senior à la Baltic Security Foundation.

Cette défaite russe marque aussi un revers important pour la stratégie militaire de Moscou dans la région. "La bataille pour le contrôle de la rivière Donets est un théâtre d'opération décisif pour l'issue de cette guerre", assure Sim Tack. Si les Russes arrivent à franchir cet obstacle, ils auront une progression beaucoup plus facile pour encercler des villes importantes de l'oblast de Donetsk, comme Sloviansk ou Kramatorsk.

"Pour l'instant, ils ont réussi à traverser sur un seul point très au sud, mais peinent à en tirer profit", note Jeff Hawn. En effet, les Ukrainiens ont pu concentrer leurs troupes à cet endroit pour contenir l'avancée russe, vu qu'il n'y avait pas d'autre brèche dans l'obstacle naturel que représente la rivière. "Essayer de traverser à d'autres endroits leur permet d'étirer les lignes ukrainiennes de défense", explique Sim Tack.

L'échec russe donne aussi une piètre image de l'organisation des troupes. "Ce qui est frappant, c'est à quel point cette traversée semble avoir été préparée à la va-vite, alors que c'est l'une des manœuvres militaires les plus complexes à réaliser", constate Glen Grant. "Toute l'histoire militaire nous apprend que la traversée des fleuves fait partie des opérations les plus dangereuses qui soient et doit être planifiée avec beaucoup de soin", confirme Jeff Hawn.

"Il faut que les ponts flottants soient installés rapidement, de nuit, avec un soutien d'artillerie efficace et, surtout, toute l'opération doit prendre l'ennemi par surprise. Ici, il n'y a rien eu de tout cela", énumère Glen Grant. "C'est une nouvelle illustration du fait que l'entraînement des troupes russes n'est pas à la hauteur des enjeux sur le terrain", rajoute Jeff Hawn.

Surtout qu'en face, les Ukrainiens "ont démontré à cette occasion qu'ils ont su tirer le profit maximum des quelques avantages – technologiques, connaissance du terrain, accès probable à des renseignements américains – dont ils disposent", note Nicolo Fasola. Le fameux ingénieur militaire ukrainien sur Twitter a, en effet, précisé avoir eu connaissance de la position des Russes grâce à des renseignements extérieurs, et avoir utilisé un logiciel et des drones pour reconnaître le terrain.

Un impact sur le cours de la guerre ?

Les Ukrainiens ont donc toutes les raisons de se réjouir d'avoir repoussé les Russes à cet endroit. Mais il ne faut pas accorder, non plus, trop d'importance à cette victoire, d'après plusieurs experts. "Cela va sans nul doute ralentir l'offensive à court terme, mais les Russes ont encore suffisamment de troupes dans la région pour tenter à nouveau de franchir la rivière à d'autres endroits. Ce n'est pas comme s'ils avaient le choix vu que les commandants russes subissent une pression immense de Moscou pour prendre le contrôle de toute la région administrative de Louhansk", souligne Aliyev Huseyn, spécialiste du conflit ukraino-russe à l'université de Glasgow.

Ce n'est peut-être pas la bataille qui va changer la face de la guerre, mais "perdre un bataillon entier, c'est loin d'être anodin, et va peser sur les opérations à venir", veut croire Jeff Hawn. D'un côté, cela fait tout de même une cinquantaine de véhicules blindés en moins pour soutenir l'offensive, et de l'autre "c'est moralement dur, surtout pour des soldats russes qui, d'après ce qu'on sait, n'ont déjà pas le moral au beau fixe", assure Nicolo Fasola.

À cet égard, le récit de l'ingénieur militaire ukrainien sur Twitter est aussi un coup de com' de génie. En personnifiant ainsi à outrance la bataille pour le pont flottant, ce témoignage donne l'impression qu'à lui seul, un soldat ukrainien peut déjouer les plans de tout un bataillon russe.

