En direct : la Finlande aux portes de l'Otan, Moscou continue de bombarder l'est de l'Ukraine

Au 82e jour de l'offensive russe e Ukraine, Moscou se concentre sur le Donbass et subit une contre-offensive à Kharkiv. La Finlande a, de son côté, annoncé une candidature "historique" à l'Alliance atlantique. Suivez nos informations.

6 h 05 : la Russie se concentre sur le Donbass

L'Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l'est du pays. "On se prépare à de nouvelles tentatives de la Russie d'attaquer au Donbass, pour en quelque sorte intensifier son mouvement vers le sud de l'Ukraine", a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée dimanche soir. Et pourtant selon lui, "les occupants ne veulent toujours pas admettre qu'ils sont dans une impasse."

Les Russes transfèrent des troupes de la région de Kharkiv (nord) à celle de Lougansk, dans le Donbass, dans le but de prendre Severodonetsk, a assuré, de son côté, le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich. L'armée ukrainienne a également annoncé lundi matin avoir fait sauter un pont ferroviaire contrôlé par les Russes, reliant Roubijné et Severodonetsk, deux objectifs de Moscou.

5 h 58 : Moscou subit une contre-offensive à Kharkiv

Les forces russes font aussi désormais face au nord à la contre-offensive des forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays, où ces dernières s'approchent de la frontière avec la Russie.

5 h 12 : les épouses du bataillon Azov en ordre de bataille

Réfugiées hors d'Ukraine, les épouses des membres du régiment Azov communiquent via leur téléphone avec leurs conjoints retranchés dans les ruines de l'usine Azovstal à Marioupol. "Ils se partagent un verre d'eau toutes les 5 ou 6 heures", raconte une femme. Une autre évoque le manque de moyens médicaux et les graves blessures, avec notamment des soldats amputés. Elles tentent d'alerter les Occidentaux, dont la France et le Vatican, pour obtenir l'évacuation de leurs époux.

4 h 07 : la Finlande et la Suède prêtes à un tournant majeur

La Finlande a annoncé officiellement, dimanche, son intention de rejoindre l'Alliance atlantique, tandis que son voisin suédois s'apprête à prendre la même décision.

Des soldats finlandais participent à l'exercice militaire "Arrow 22", à Kankaanpaa, en Finlande, le 4 mai 2022.

Avec AFP et Reuters

