En direct : A l'ONU, Washington et Moscou se rejettent la responsabilité de l'insécurité alimentaire

Les États-Unis et la Russie se sont rejetés, jeudi à l'ONU, la responsabilité des problèmes d'approvisionnement alimentaire liés à la guerre en Ukraine. La Russie et l'Ukraine fournissent 30 % de l'approvisionnement alimentaire de la planète. Suivez notre direct consacré à la journée du 20 mai.

1 h 51 : États-Unis et Russie se rejettent la responsabilité de l'aggravation de l'insécurité alimentaire

Les États-Unis et la Russie se sont rejetés jeudi à l'ONU la responsabilité de l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans le monde, Washington appelant Moscou à permettre les exportations de céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire.

"Arrêtez de bloquer les ports de la mer Noire! Autorisez la libre circulation des navires, des trains et des camions transportant de la nourriture hors d'Ukraine", a lancé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU organisée par les États-Unis.

Dénonçant une volonté occidentale "de faire porter le chapeau à la Russie pour tous les problèmes du monde", l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia a rejeté en bloc les accusations occidentales.

0 h 36 : l'UE envisage d'utiliser les actifs gelés d'oligarques russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine

L'Union européenne (UE) étudie la possibilité d'utiliser les actifs gelés d'oligarques russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, a déclaré jeudi la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen. La CE a proposé mercredi de fournir jusqu'à 9 milliards d'euros de prêts financés par des emprunts de l'UE pour couvrir les besoins de Kyiv jusqu'à fin juin.

"Nos avocats travaillent intensément pour trouver de possibles moyens d'utiliser les avoirs gelés des oligarques pour reconstruire l'Ukraine. Je pense que la Russie devrait aussi faire une contribution", a-t-elle dit à la chaîne de télévision allemande ZDF. Ursula von der Leyen a également déclaré qu'elle était favorable à l'idée de coupler la reconstruction à long terme de l'Ukraine avec les réformes nécessaires à son adhésion à l'UE.

0 h 20 : cinq pays occidentaux soutiennent l'action de l'Ukraine pour juger les crimes de guerre

Les responsables de la justice de cinq pays occidentaux, formant l'alliance dite des "Five Eyes", ont annoncé jeudi soutenir l'action judiciaire de l'Ukraine visant à juger les crimes de guerre liés à l'invasion russe.

Les ministres de la Justice ou procureurs généraux des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont fait savoir dans un communiqué "soutenir" l'action de la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova visant à faire rendre des comptes aux responsables de "crimes de guerre commis pendant l'invasion russe".

L'Ukraine a ouvert des milliers de dossiers de crimes de guerre commis selon Kiev par les soldats russes depuis le 24 février - et un premier procès s'est ouvert cette semaine. "Nous soutenons la quête de justice de l'Ukraine et via d'autres enquêtes internationales, notamment la Cour pénale internationale" et d'autres instances, ont-ils déclaré dans leur communiqué commun.

0 h 09 : selon Zelensky, le Donbass est "complètement détruit"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que les troupes russes ont "complètement détruit" la région du Donbass, dans l'est du pays, et a accusé la Russie de mener des bombardements insensés alors qu'elle intensifie son offensive.

Le président ukrainien a également estimé que les forces russes tenaient de tuer autant d'Ukrainiens que possible et de provoquer de lourds dégâts, réitérant ses accusations selon lesquelles la Russie commettrait un "génocide". Volodymyr Zelensky a déclaré que les soldats ukrainiens continuaient d'oeuvrer à la libération de la région de Kharkiv, alors que la Russie tentait d'exercer davantage de pression dans le Donbass.

Avec AFP et Reuters

