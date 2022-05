En direct : verdict attendu à Kiev dans le premier procès pour crimes de guerre

HEURE PAR HEURE

La situation devient "de plus en plus difficile" pour les Ukrainiens dans le Donbass où Moscou bombarde Severodonetsk "24 heures sur 24", alors qu'est attendu lundi à Kiev le verdict dans le premier procès pour crimes de guerre contre un soldat russe. Suivez notre direct.

6 h 50 : le verdict dans le premier procès pour crimes de guerre attendu en Ukraine

À Kiev, le verdict dans le premier procès pour crimes de guerre doit être rendu dans la journée. Un soldat russe de 21 ans est accusé d'avoir tué un civil de 62 ans qui poussait son vélo tout en téléphonant. Lors du procès la semaine dernière, Vadim Chichimarine s'est dit "sincèrement désolé" et a "demandé pardon" à la veuve de la victime, justifiant son acte par les "ordres" reçus à ce moment-là. Le procureur a requis la prison à vie.

Selon le Parquet ukrainien, le pays a ouvert plus de 12 000 enquêtes pour crimes de guerre depuis le 24 février, début de l'invasion russe.

5 h 42 : l'Ukraine souffre "de plus en plus" dans le Donbass

"Toutes les forces russes sont concentrées dans les régions de Lougansk et Donetsk", dans le Donbass, a affirmé Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk sur Telegram. On y trouve les unités retirées de la région de Kharkiv (nord-est), les assaillants du siège de Marioupol (sud-est), les milices des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk, les forces tchétchènes et des troupes mobilisées en renfort depuis la Sibérie et l'Extrême-Orient russe. En matière d'armement, "tout est concentré ici", a ajouté le gouverneur, y compris les fameux complexes antiaériens et antimissiles S-300 et S-400, équivalent des Patriot américains.

Point crucial de cette bataille du Donbass, Severodonetsk, dans la région de Lougansk, est sous le feu de Moscou "24 heures sur 24", s'est indigné Serguiï Gaïdaï. "Ils utilisent la tactique de la terre brûlée, ils détruisent délibérément la ville" avec des bombardements aériens, des lance-roquettes multiples, des mortiers ou des chars qui tirent sur les immeubles.

4 h 11 : l'Ukraine en invitée vedette au forum de Davos

Le Forum économique mondial (WEF) fait son retour dans la station de ski suisse après deux ans de parenthèse pour cause de pandémie de Covid-19. "Nos premières pensées vont à la guerre en Ukraine", a assuré le fondateur du WEF, Klaus Schwab, en présentant le programme de cette réunion intervenant dans ce qu'il a qualifié de "circonstances politiques, économiques et sociales (...) sans précédent".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera le premier chef d'État à intervenir. Il devrait profiter de cette nouvelle tribune pour exhorter le monde à fournir davantage d'aides, tant financières que militaires, et peut-être renouveler la demande de Kiev pour adhérer à l'UE. Son discours, à 9 h 15 (GMT), se tiendra en visioconférence. Mais nombre de responsables politiques ukrainiens ont prévu de faire le voyage en personne, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba ou le maire de Kiev Vitali Klitschko.

2 h 24 : le nombre de personnes déracinées en forte hausse depuis l'invasion de l'Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées dans le monde au-dessus de la barre des 100 millions, ont averti lundi le Haut commissariat aux réfugiés dans un communiqué.

L'Europe n'avait pas connu un flot aussi rapide de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Presque 6,5 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays, essentiellement des femmes et des enfants. L'ONU estime qu'ils pourraient être 8,3 millions d'ici à la fin de l'année. En Ukraine même, on estime que quelque 8 millions de personnes sont des déplacés internes.

