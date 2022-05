En direct : Washington empêche Moscou de rembourser sa dette en dollars, l'UE essaie de s'accorder

HEURE PAR HEURE

Accentuant sa pression sur la Russie, les États-Unis ont décidé de mettre fin, à partir de mercredi, à une exemption permettant à Moscou de payer ses dettes en dollar. De son côté, l'Union européenne discute toujours d'un embargo sur le pétrole russe, qui requiert l'unanimité des pays membres. Suivez notre direct.

6 h 02 : Moscou ne peut plus rembourser sa dette en dollars, décide Washington

Les États-Unis ont décidé de mettre fin, à partir de 0 h 01 mercredi (heure de Washington, soit 6 h 01 à Paris), à une exemption permettant à Moscou de payer ses dettes en dollars, a annoncé le Trésor américain, une décision qui pourrait précipiter la Russie dans le défaut de paiement. Cette mesure va prendre effet deux jours avant la prochaine échéance de paiement pour Moscou, qui porte sur un peu plus de 100 millions de dollars d'intérêts sur deux obligations.

L'Union européenne veut, elle aussi, aller plus loin dans les sanctions. Ses membres discutent toujours d'un embargo sur le pétrole russe, qui requiert l'unanimité des pays membres. L'Allemagne et la France ont jugé possible d'y parvenir dans les prochains jours, mais le Premier ministre hongrois Viktor Orban a jugé cette perspective "très improbable" dans l'immédiat.

4 h 13 : la résilience dans la région bombardée de Donetsk

Le ministère ukrainien de la Défense a évoqué d'intenses combats dans les environs de Bakhmout, dans la région de Donetsk, dont la chute donnerait aux Russes le contrôle d'un carrefour important pour l'effort de guerre ukrainien. Les habitants rechignent à fuir malgré les risques. C'est le cas de Maria, dont la cuisine a été bombardée.

2 h 42 : la Suisse va organiser une conférence de reconstruction de l'Ukraine les 4 et 5 juillet

Une conférence de reconstruction de l'Ukraine se tiendra les 4 et 5 juillet en Suisse afin de mobiliser des fonds pour le pays frappé par des destructions massives depuis l'invasion russe, a annoncé Ignazio Cassis, le président suisse à Davos.

Une invitation a été adressée à environ 40 dirigeants, mais celle-ci devrait aborder notamment la question des contributions annoncées et à venir de la Banque mondiale, l'OCDE et l'Union européenne, a précisé le président suisse. Il a, par ailleurs, précisé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky y participera, sans détailler sous quelle forme.

0 h 09 : Zelensky évoque une situation "extrêmement difficile" dans le Donbass

"La situation dans le Donbass est extrêmement difficile", a répété le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans sa vidéo quotidienne. "En fait, toutes les forces que l'armée russe a encore ont été jetées là pour l'offensive" car ils "veulent tout détruire". De fait, Moscou concentre sa puissance de feu sur la région de Lougansk, cherchant notamment à cerner la ville de Severodonetsk.

"La ligne de vie devient de plus en plus fragile", les convois de ravitaillement ne passent plus, précise notre envoyée spéciale en Ukraine, Gwendoline Debono.

