Reportage : l'étau russe se resserre sur Lyssytchansk, dans le Donbass

EXCLUSIF

À quelques kilomètres de Severodonetsk, nouvelle ville martyr dans le conflit ukrainien, les habitants de Lyssytchansk vivent au rythme des bombes. Sans eau potable, cette localité du Donbass presque coupé du monde ne tient plus qu'à un fil, alors que les troupes russes encerclent presque totalement la zone. Reportage exclusif des envoyés spéciaux de France 24 Jonathan Walsh et Amar Al Hameedawi.

Des panaches de fumée jalonnent la route qui mène à la ville ukrainienne de Lyssytchansk, dans le Donbass. Depuis plusieurs jours, l’artillerie russe frappe la zone sans relâche. Et les quelques rares habitants qui ont décidé de rester sont désormais coupés du monde.

"On vit sur la ligne de front, ça tire dans tous les sens au-dessus de nos têtes. On ne peut rien faire d’autre que s’en remettre à Dieu", raconte Mykhailo, un habitant de Lyssytchansk qui a décidé de rester au chevet de sa mère malade. "Je ne peux aller nulle part, comment pourrais-je partir alors qu’elle est dans cet état ? C’est horrible, ce qu’on vit."

"Ce soir, je vais dormir dans ma cave. J’ai peur", témoigne de son côté Yelyzabeta, une autre habitante de la ville. "Mon quartier n’a pas été trop bombardé mais ici, en centre-ville, c’est bien pire. On essaie de continuer à vivre malgré tout."

Conséquence des bombardements incessants, Lyssytchansk est depuis plusieurs jours privée d'eau potable et d'électricité. "Je suis venue chercher de l’eau pour pouvoir me laver. C’est de l’eau non potable. Mais Dieu merci, on a au moins ça", poursuit Yelyzabeta. "Pour l'eau potable, on se sert des puits."

