En direct : l'armée russe avance dans le Donbass, Washington renforce son aide à l'Ukraine

Les Danois votent par référendum, mercredi, sur l'entrée de leur pays dans la politique de défense de l'Union européenne, après trois décennies d'exception. De son côté, Washington va fournir à Kiev des systèmes de roquette plus avancés. Suivez notre direct consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences.

4 h : le Danemark vote sur son entrée dans la défense de l’UE après 30 ans d’exception

Dans un énième effet domino de l'invasion de l'Ukraine, le Danemark vote par référendum mercredi sur son entrée dans la politique de défense de l'Union européenne, tournant la page à trois décennies d'exception.

Le oui est grand favori parmi les 4,3 millions d'électeurs appelés aux urnes, ayant progressé à plus de 65 % d'intentions de vote dans le dernier sondage paru dimanche. Mais la prudence reste de mise du fait de la forte abstention attendue, dans un pays habitué à dire "nej" (non) aux référendums sur l'Europe, le dernier en 2015.

01 h 48 : Washington va fournir à l'Ukraine des systèmes de roquette plus avancés, dit Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis allaient fournir à l'Ukraine des systèmes de roquette plus avancés et des munitions afin de lui permettre de "frapper plus précisément des cibles majeures sur le champ de bataille".

Dans une tribune publiée par le New York Times mardi, le chef de la Maison blanche a ajouté que Washington entendait ainsi permettre à Kiev de disposer d'une "position la plus solide possible à la table des négociations" avec la Russie.

Un haut responsable de la Maison Blanche a indiqué un peu plus tard que les États-Unis allaient livrer à l'Ukraine des systèmes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Il a précisé lors d'un entretien avec des journalistes que les équipements envoyés à l'armée ukrainienne auraient une portée de 80 kilomètres. Il ne s'agit donc pas de systèmes à très longue portée, de plusieurs centaines de kilomètres, comme en détiennent aussi les Américains.

00 h 56 : les frappes russes à Severodonetsk sont "folles", dit V. Zelensky

"Compte tenu de la présence d'une production chimique à grande échelle à Severodonetsk, les frappes de l'armée russe dans cette ville, avec des bombardements aériens aveugles, sont tout simplement folles", a tonné le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo mardi soir. "Mais au 97e jour d'une telle guerre, cela n'étonne plus que pour les militaires russes, pour les commandants russes, pour les soldats russes, toute folie soit absolument acceptable", a-t-il ajouté.

Avec AFP

