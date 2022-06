CÉLÉBRATIONS

En direct : la reine Elizabeth II lance les festivités de son jubilé de platine

The Mall, l'avenue menant à Buckingham Palace à Londres, parée du drapeau britannique, le 26 mai 2022. © Adrian Dennis, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

C'est depuis le balcon du palais de Buckingham que la reine Elizabeth II lancera jeudi les festivités de ses 70 ans sur le trône. Une longévité sans précédent pour la monarque la plus célèbre de la planète et sans doute la plus aimée. Suivez notre édition spéciale.