L'actu en dessin : au Royaume-Uni, l'inoxydable Elizabeth II fête ses 70 ans de règne

Depuis jeudi, et jusqu'à dimanche, le Royaume-Uni célèbre les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II : le jubilé de platine. Cartooning for Peace consacre sa semaine de dessins à cet événement important pour la monarchie britannique.

Soixante-dix ans de règne. Jeudi 2 juin, le Royaume-Uni a lancé le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, dont les festivités dureront quatre jours. Les récents soucis de santé de la souveraine ne l’ont pas empêchée d’apparaitre au balcon du palais de Buckingham, aux côtés d'autres membres de la famille royale, pour saluer la foule nombreuse et enthousiaste.

Mais en raison d'un "certain inconfort" ressenti durant le premier jour des célébrations, la reine n'assistera pas, vendredi, à la messe célébrant les 70 ans de son règne. Tous les regards seront alors tournés vers le prince Harry et sa femme Meghan, qui feront leur première apparition publique au Royaume-Uni depuis leur départ pour les États-Unis.

Particulièrement appréciée des britanniques, Elizabeth II, aujourd’hui âgée de 96 ans, détient le record de longévité pour un monarque dans son pays.

Bien que la monarchie britannique soit critiquée à maints égards, Elizabeth II incarne à elle seule un pan entier de l’histoire contemporaine.

