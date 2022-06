Cartooning for peace

L'actu en dessin : le blé ukrainien utilisé comme une arme de guerre par Moscou

La guerre du blé en Ukraine vue par les dessinateurs Plop et KanKr. © Plop et KanKr / Cartooning for peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Le blocus russe de la mer Noire empêche Kiev d’exporter des millions de tonnes de céréales, privant ainsi de nombreux pays du pourtour méditerranéen et de l’Afrique d'importations essentielles et participant à l'explosion des cours mondiaux. Une situation qui inspire au duo de dessinateurs français Plop et KanKr ce dessin à la fois glaçant et poétique.