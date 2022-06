En direct : Emmanuel Macron en Roumanie pour saluer les troupes aux portes de l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

Emmanuel Macron est attendu mardi en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'Otan depuis l'invasion de l'Ukraine avant une visite de soutien à la Moldavie et un possible déplacement à Kiev. Sur le terrain militaire, la ville-clef de Severodonetsk est désormais isolée du reste de l'Ukraine après la destruction du dernier pont l'y reliant. Suivez notre direct.

5 h 24 : sept corps retrouvés près de Boutcha, le reportage de nos envoyés spéciaux

4 h : Emmanuel Macron attendu en Roumanie, avant la Moldavie et peut-être Kiev

Le président français entame mardi 14 juin sa première tournée dans le sud-est de l'Europe directement affecté par le conflit en Ukraine déclenché par Moscou fin février. Emmanuel Macron, accompagné des ministres des Affaires étrangères Catherine Colonna et de la Défense Sébastien Lecornu, seront accueillis en fin de journée sur la base Mihail Kogalcinearu, à proximité de Constanta, le grand port roumain sur la mer Noire, un emplacement devenu extrêmement stratégique depuis le début de la guerre.

Après avoir été accueilli par le Premier ministre Nicolae Ciuca, le chef de l'Etat discutera avec les forces de la mission Aigle, lancée dans le cadre du renforcement par l'Otan de "sa posture dissuasive et défensive sur son flanc est de l'Europe".

Rejoint mercredi matin sur la base par le président roumain Klaus Iohannis, Emmanuel Macron exprimera "un message très clair de notre engagement auprès des alliés de l'Otan et des partenaires européens", selon l'Élysée, qui insiste sur "l'investissement très significatif" qu'il représente. La France y a récemment déployé un système de défense sol-air de dernière génération.

À la mi-journée, le chef de l'État sera reçu à Chisinau, la capitale de la Moldavie, par la présidente Maia Sandu, avec laquelle il a développé "une relation de confiance" après l'avoir reçue à trois reprises à l'Élysée depuis février 2021.

Très attendue depuis des semaines, sa visite en Ukraine pourrait prochainement se dérouler en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi selon des médias à Berlin et Rome. Une information non confirmée par l'Élysée, qui précise que "rien n'est acté" à ce stade. Elle aurait d'autant plus d'importance que la France assure actuellement et jusqu'à fin juin la présidence tournante de l'Union européenne.

0 h : la Lituanie va acheter 18 canons Caesar français

"La Lituanie va acheter 18 canons howitzer Caesar Mark II", a annoncé le ministre lituanien de la Défense Arvydas Anusauskas dans un tweet accompagné d'une photo de la signature de la lettre d'intention avec son homologue français Sébastien Lecornu. "Ils vont considérablement renforcer les capacités de l'armée lituanienne", ajoute-t-il, précisant qu'il s'agit du "plus important projet d'acquisition" jamais passé avec la France.

Cette décision intervient alors que le pays balte, membre de l'UE et de l'Otan, a décidé d'augmenter de 300 millions d'euros, le portant à 1,5 milliard, son budget de défense pour 2022 à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des craintes qu'elle suscite pour sa propre sécurité.

