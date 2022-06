REPORTAGE

Russie : face aux pénuries, des entreprises jouent la carte du "made in Russia"

02:39 La marque de montres russes Raketa connaît un regain de patriotisme. © Capture d'écran France 24

Texte par : Karina CHABOUR Suivre | Alevtina VOKROSH 1 mn

Conséquence des sanctions économiques contre la Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine, les entreprises russes ne reçoivent plus de composants ni de matières premières. Face au risque de pénuries, certaines s’adaptent et mettent en avant la fabrication locale. Reportage dans la banlieue de Moscou et de Saint-Pétersbourg.