En Turquie, plus d'un millier d'enfants ukrainiens accueillis dans la région d'Antalya

Fuyant leur pays par la Pologne ou la Roumanie, de nombreux enfants ukrainiens ont été accueillis par la Turquie suite à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Cette opération humanitaire d'urgence a été coordonnée par Kiev et Ankara grâce au soutien de bienfaiteurs ukrainiens.

Le 25 mars, soit un mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, des enfants ukrainiens, orphelins ou placés dans des familles d'accueil, fuyaient leur pays en direction de la Turquie en passant par la Pologne ou la Roumanie. Un effort coordonné par Kiev et Ankara en s’appuyant sur le soutien financier de généreux bienfaiteurs ukrainiens.

Mais cette opération humanitaire d’urgence était conçue pour être temporaire. Or, ces enfants (plus d’un millier) semblent pour l'heure devoir rester en Turquie. France 24 est allé à leur rencontre dans la région d’Antalya où ils sont hébergés dans des hôtels.

Sous le soleil d'Antalya, Kirill passe le temps sur un terrain de basket. il ne voulait pas quitter ses proches, restés en Ukraine. "Ils se faisaient du souci pour moi, ils ne voulaient pas que je voie la guerre, vous comprenez ?", explique Kirill, arrivé de Chernigov (nord-est de l'Ukraine). "Ils voulaient me préserver émotionnellement, c’est pour ça qu’ils voulaient que je parte, alors que moi je voulais rester avec eux, même sous les balles".

Comme lui, ils sont plus d’un millier d’orphelins ou d’enfants placés en familles d’accueil à avoir gagné la Turquie depuis le début de la guerre.

Dans cet hôtel gardé par des gendarmes turcs et dont la localisation exacte ne doit pas être dévoilée, ils attendent de pouvoir rentrer chez eux, certains sont très jeunes.

Dans les environs d'Antalya, il y a deux hôtels comme celui-ci. Les enfants ukrainiens y sont logés, nourris et soignés.

Attirer personnes et capitaux

Parmi les bienfaiteurs, Ruslan Shozdak assume la plupart des charge. Homme d'affaires ukrainien, il est à la tête de chaînes de supermarchés et de magasins de cosmétiques en Ukraine. "Grace au travail réalisé en coordination avec notre consulat et notre ambassade, nous avons réuni les conditions nécessaires à la mise en place de ce projet", explique-t-il à France 24. "Un mois seulement après le début de la guerre, la Turquie avait déjà signé tous les documents et donné toutes les autorisations pour le placement des enfants, c’est incroyable la rapidité avec laquelle ils ont travaillé !"

Le ministère turc de la famille et des services sociaux déclare être totalement impliqué. "Des activités sociales, culturelles, sportives et éducatives sont organisées pour les enfants ukrainiens en coopération avec le Croissant-Rouge turc, l'UNICEF et certaines organisations non gouvernementales", affirme le ministère.

Depuis le début de la guerre, la Turquie a encouragé l’arrivée de ressortissants russes. En facilitant l’ouverture de comptes bancaires, en autorisant le système de paiement MIR, tout a été est fait pour attirer personnes et capitaux.

En privé, des diplomates ukrainiens n’hésitent pas à dénoncer ce qu’ils considèrent comme un traitement de faveur réservé à une partie plutôt qu’à l’autre alors qu’Ankara tente toujours de maintenir une position de neutralité et de médiation dans la guerre.

