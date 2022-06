En direct : la médaille du Nobel russe Dmitri Mouratov vendue au profit des enfants ukrainiens

Heure par Heure

Dmitri Mouratov, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2021 et rédacteur en chef de l'un des derniers journaux indépendants de Russie, a obtenu lundi soir 103,5 millions de dollars en vendant aux enchères sa médaille dans le but de venir en aide aux enfants déplacés par la guerre en Ukraine. Suivez notre direct.

2 h 08 : le journaliste russe prix Nobel vend sa médaille 103,5 millions de dollars, pour aider l’Ukraine

Dmitri Mouratov, rédacteur en chef russe du journal d'investigation indépendant Novaïa Gazeta, a vendu lundi aux enchères sa médaille de prix Nobel de la paix 103,5 millions de dollars, au profit des enfants déplacés par le conflit en Ukraine.

Le montant de cette vente, décrochée par un enchérisseur au téléphone dont l'identité n'a pas été dévoilée, sera reversée au programme de l'Unicef consacré aux enfants ukrainiens déplacés par la guerre, selon Heritage Auctions, qui s'est chargé de la vente. Dmitri Mouratov avait remporté le prestigieux prix en 2021, aux côtés de la journaliste philippine Maria Ressa, le comité les honorant "pour leurs efforts visant à préserver la liberté d'expression".

1 h 14 : les deux Américains capturés en Ukraine ont commis des "crimes", selon le Kremlin

Deux Américains, capturés en Ukraine alors qu'ils combattaient avec les forces armées de Kiev, "mettaient en danger" des soldats russes et doivent être "tenus responsables de ces crimes", a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, lors d'une interview avec la chaîne américaine NBC News. Il s'agit du premier commentaire du Kremlin sur le cas de ces deux anciens militaires américains, Alexander Drueke et Andy Huynh, selon NBC.

"Ce sont des mercenaires et ils étaient impliqués dans des activités illégales sur le territoire de l'Ukraine", a affirmé Dmitri Peskov, en anglais. "Ils étaient impliqués dans des tirs et des bombardements" de militaires russes, "ils mettaient leurs vies en danger", a-t-il poursuivi. "Ils doivent être tenus responsables des crimes qu'ils ont commis", a ajouté le porte-parole du Kremlin. "Ces crimes doivent faire l'objet d'une enquête".

Interrogé sur la nature des crimes reprochés aux deux Américains, Dmitri Peskov a admis que les caractéristiques de leurs délits n'étaient pas encore connues, assurant toutefois qu'ils n'étaient pas couverts par les conventions de Genève sur les prisonniers de guerre. Les deux hommes "ne sont pas dans l'armée ukrainienne, ils ne sont donc pas soumis aux Conventions de Genève", a-t-il argumenté.

0 h 57 : Washington dit étudier un plafonnement du prix du pétrole russe

Les États-Unis discutent avec leurs alliés pour restreindre davantage les revenus pétroliers de la Russie en plafonnant le prix de son pétrole brut, a déclaré lundi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'une visite au Canada.

"Nous continuons à avoir des conversations productives avec nos partenaires et alliés dans le monde entier sur la manière de restreindre davantage les revenus énergétiques de la Russie, tout en en évitant les effets collatéraux sur l'économie mondiale", a déclaré Janet Yellen lors d'une conférence de presse.

"Nous parlons de plafonds de prix ou d'une exception de prix qui élargirait et renforcerait les restrictions énergétiques récentes et proposées", imposées par les Etats-Unis et leurs alliés, "ce qui ferait baisser le prix du pétrole russe et contracterait les revenus de Poutine tout en permettant à une plus grande offre de pétrole d'atteindre le marché mondial", a-t-elle expliqué.

Un plafonnement des prix "empêcherait les effets collatéraux sur les pays à faible revenu et en développement qui luttent contre les coûts élevés de l'alimentation et de l'énergie", a-t-elle aussi assuré.

0 h 01 : "Vous êtes mon héros", dit l'acteur Ben Stiller au président ukrainien à Kiev

L'acteur américain Ben Stiller a rencontré lundi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a exprimé son admiration pour son action depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

"C'est un grand honneur pour moi (...) Vous êtes mon héros", a déclaré Ben Stiller, ambassadeur de bonne volonté pour les Nations unies, lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, lui-même un ancien acteur, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, selon des images diffusées par la présidence ukrainienne.

"Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez mobilisé le pays, le monde, c'est vraiment une source d'inspiration", a ajouté l'Américain de 56 ans, en référence aux innombrables discours de Volodymyr Zelensky destinés à des auditoires à travers le monde pour obtenir de l'aide pour son pays.

Plus tôt dans la journée, Ben Stiller avait visité Irpin, en banlieue de Kiev, où ont eu lieu de féroces combats au début de l'invasion. C'est aussi le point le plus proche de la capitale jamais atteint par l'armée russe.

Avec AFP

