L'Otan va porter à plus de 300 000 le nombre de ses soldats à haut niveau de préparation

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'exprimant lors d'une conférence de presse au siège de l'Alliance atlantique à Bruxelles, le 27 juin 2022. © Johanna Geron, Reuters

Pour faire face à la menace russe, l'Otan va "transformer sa Force de réaction" et augmenter le nombre de ses forces à haut niveau de préparation pour le porter à plus de 300 000 militaires, a déclaré lundi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. "L'ensemble de ces mesures constitue le plus grand remaniement de notre défense collective et de notre présence depuis la Guerre froide", a-t-il précisé.