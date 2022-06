Le G7 réaffirme que son soutien à l'Ukraine durera "aussi longtemps qu'il le faudra"

Réunis en sommet dans le sud de l'Allemagne, les dirigeants du G7 ont réaffirmé lundi leur soutien indéfectible à l'Ukraine, promettant notamment leur appui militaire et financier "aussi longtemps qu'il le faudra". Intervenant par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur a demandé de "faire le maximum" pour mettre un terme à la guerre.

Les dirigeants des sept grandes puissances que sont l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Canada, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni se sont engagés, lundi 27 juin dans une déclaration commune, "à continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique" à l'Ukraine, envahie le 24 février par la Russie et théâtre de combats meurtriers, "aussi longtemps qu'il le faudra".

Les chefs d'État et de gouvernement, réunis dans un château des Alpes bavaroises, se sont entretenus par visioconférence avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui leur a demandé de "faire le maximum" pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de l'année, selon des sources au sein du G7.

Au cours de son allocution, le président ukrainien "a évoqué la rudesse de l'hiver" en Ukraine, "où il est plus difficile de se battre". Il a insisté sur la "nécessité d'un soutien plein, entier, très opérationnel à l'Ukraine".

Le G7 va "continuer à accroître la pression" sur le président russe Vladimir Poutine, a promis le chancelier allemand Olaf Scholz dans un tweet à l'adresse du président ukrainien, en le remerciant d'avoir participé à leur réunion.

Alors que le sommet du G7 s'ouvrait dimanche, des missiles russes ont touché un complexe résidentiel proche du centre de Kiev, faisant un mort et plusieurs blessés selon les autorités. La Russie a également déclaré avoir frappé trois centres d'entraînement militaires dans le nord et l'ouest de l'Ukraine, dont un situé à proximité de la frontière polonaise.

Lundi, au moment où le président ukrainien s'entretenait avec les dirigeants du G7, une nouvelle frappe russe a atteint un centre commercial dans la ville de Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, faisant au moins dix morts et quarante blessés.

"Cette attaque épouvantable a montré une fois de plus les profondeurs de la cruauté et de la barbarie dans lesquelles le dirigeant russe est prêt à tomber", a commenté depuis le sommet du G7 le Premier ministre britannique Boris Johnson, à propos de l'attaque meurtrière. Mais Vladimir "Poutine doit comprendre que son comportement ne fera que renforcer la détermination" des Occidentaux à soutenir l'Ukraine, a-t-il ajouté.

L'un des grands enjeux du sommet du G7, qui se tient jusqu'à mardi, est de réaffirmer l'unité des Occidentaux et d'accentuer la pression sur la Russie, alors que la guerre en Ukraine s'installe dans la durée et fait grimper les prix de l'énergie comme de l'alimentation partout dans le monde.

À cet égard, le G7 a aussi exhorté lundi la Russie à permettre les exportations de céréales depuis l'Ukraine pour éviter d'exacerber la crise alimentaire mondiale.

Les dirigeants ont demandé "de toute urgence" à Moscou de "cesser, sans condition, ses attaques contre les infrastructures agricoles et de transport et de permettre le libre passage des marchandises agricoles depuis les ports ukrainiens de la mer Noire".

Ils ont également exprimé leur "vive inquiétude" après l'annonce par Moscou que la Russie pourrait transférer des missiles à capacité nucléaire à la Biélorussie. Ils ont enfin exigé le retour "immédiat" des Ukrainiens emmenés "par la force" en Russie.

