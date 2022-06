HEURE PAR HEURE

En direct : l'Ukraine au cœur d'un sommet décisif pour le futur de l'Otan

Le roi Felipe VI d'Espagne donne un discours aux chefs d'État de l'Otan lors d'un dîner de gala à Madrid, le 28 juin 2022. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La guerre en Ukraine est au cœur du sommet de l'Otan à Madrid, mercredi, où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Alliance, que Suède et Finlande vont pouvoir rejoindre après la levée du veto de la Turquie. Suivez notre direct.