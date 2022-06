SOMMET DE L'OTAN

L'Alliance atlantique résolument derrière Kiev, Moscou dénonce un nouveau "rideau de fer"

07:58 Le secrétaire général de l'OTAN pendant une conférence de presse à la fin du sommet à Madrid le 30 juin 2022. © Bernat Armangue, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 8 mn

L'Otan a achevé jeudi son sommet à Madrid, où plus de 40 chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur l'avenir de l'Alliance qui a réaffirmé son soutien massif à l'Ukraine. Sa nouvelle feuille de route stratégique désigne désormais la Russie comme "la menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés". De son côté, Moscou évoque un nouveau "rideau de fer" en train de s'abattre entre la Russie et l'Occident.