Variole du singe : face à la flambée des cas en Europe, l'OMS appelle à une "action "urgente"

Le siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève. © Fabrice Coffrini, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Face au triplement des cas de variole du singe observé depuis deux semaines en Europe, l'OMS a appelé vendredi à une "action urgente" pour éviter que la maladie "ne s'installe dans une zone géographique plus grande". Selon les données de l'agence onusienne, l'Europe compte désormais plus de 4 500 cas confirmés en laboratoire, soit trois fois plus que mi-juin