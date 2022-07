En direct : conférence internationale en Suisse pour penser la reconstruction de l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

L'armée russe continuait lundi de pilonner l'est de l'Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l'ensemble du Donbass, après sa prise de la ville stratégique de Lyssytchansk, au moment où en Suisse, la Conférence de Lugano prépare déjà la phase de reconstruction. Suivez ici les derniers développements de la guerre en Ukraine.

2 h 05 : deux jours de conférence internationale en Suisse pour penser la reconstruction de l'Ukraine

Une conférence internationale se tient à Lugano lundi 4 et mardi 5 juillet afin de dessiner les contours de la future reconstruction de l'Ukraine. La "tâche est vraiment colossale" ne serait-ce que dans les territoires libérés, a reconnu dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les hôtes suisses espéraient la venue en personne mais qui participera - comme il en a désormais l'habitude - par visioconférence. Et "il nous faut libérer 2 000 villages et villes dans l'est et le sud de l'Ukraine", a-t-il ajouté, dans un conflit dont l'issue reste incertaine malgré une aide militaire et financière conséquente des alliés de l'Ukraine.

Son Premier ministre Denys Schmigal est arrivé sur place dès dimanche - costume cravate - en compagnie du président du Parlement, Rouslan Stefantchouk - polo et pantalon kaki - dans un appareil de l'armée de l'air suisse. Les deux hommes ont été accueilli par le président de la Confédération helvétique Ignazio Cassis.

Au total, la délégation ukrainienne comptera une centaine de personnes pour rencontrer responsables politiques, institutions internationales et représentants du secteur privé.

La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, dont le pays vient de prendre la présidence de l'UE pour six mois, ainsi que son homologue Mateusz Morawiecki, de Pologne, pays qui accueille de loin le plus de réfugiés ukrainiens, seront à Lugano pour dessiner l'ébauche d'une sorte de "Plan Marshall", du nom du programme économique américain qui avait permis de relever l'Europe occidentale des ruines de la Deuxième Guerre mondiale.

Avec AFP

