Reportage dans le Donbass : les pompiers au chevet des derniers habitants de Sloviansk privés d'eau

Avec la prise de Lyssytchansk, l'armée russe va se concentrer sur le reste du Donbass et les villes de Kramatorsk et Sloviansk. Cette dernière a été intensément bombardée dimanche. Les habitants qui sont restés malgré les bombes subissent les pénuries, notamment le manque d'eau potable. Nos envoyés spéciaux dans le Donbass ont suivi une équipe de pompiers, non loin de la ligne de front, qui tentent tant bien que mal, d'approvisionner les civils.

La ville ukrainienne de Sloviansk se situe à un peu plus de 70 kilomètres à l'ouest de Lyssytchansk, la ville que les forces russes ont finalement réussi à prendre après des semaines de combats acharnés dans le Donbass. Sloviansk, qui se trouve à quelques kilomètres de la ligne de front, a vécu dimanche 3 juillet sa plus grande série de bombardements depuis un certain temps.

La ville est privée d'eau depuis plus d'un mois, précisément depuis que les systèmes de pompage et de filtration de l'eau potable ont été endommagés par les combats. Leur réparation n'étant pas possible, puisqu'elles sont situées dans une zone de combat active, ce sont les pompiers de la ville qui approvisionnent tant bien que mal, dans des conditions dangereuses, des habitants épuisés par la guerre et qui manquent désormais de tout.

