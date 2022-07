En direct : l'offensive russe se concentre sur la région du Donetsk

HEURE PAR HEURE

Après la prise de la province de Louhansk, les forces russes contrôlent désormais plus de 20 % du sol ukrainien. Elles vont concentrer leur offensive à l'est, dans la région voisine de Donetsk, alors que la conférence internationale de Lugano se poursuit pour préparer la reconstruction de l'Ukraine. Suivez ici les derniers développements de la guerre.

7 h 02 : le point sur la situation avec Gulliver Cragg, correspondant en Ukraine

5 h 40 : nouvelle journée de conférence internationale à Lugano

La conférence internationale de Lugano en Suisse se poursuit mardi pour préparer la reconstruction du pays. Ce sera "la tâche commune de tout le monde démocratique", a souligné le président ukrainien.

L'urgence est d'aider la population touchée par la guerre avant, dans un deuxième temps, de financer des milliers de projets de reconstruction et, à long terme, de préparer une Ukraine européenne, verte et numérique, a expliqué le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal arrivé à Lugano dès dimanche.

4 h 24 : après la prise de Lyssytchansk, l'armée russe poursuit son offensive

Après avoir perdu le contrôle de la province de Louhansk, l'urgence pour les forces ukrainiennes est désormais de contenir la progression russe vers deux villes majeures de la région voisine de Donetsk : Sloviansk et Kramatorsk. "​L'effort principal de l'ennemi […] vise à un débordement progressif [des militaires ukrainiens sur cet axe]", a déclaré lundi l'état-major ukrainien. La ligne de front se rapprochant de Sloviansk​, les autorités ukrainiennes appellent sa population à partir.

Dans la soirée, l'armée ukrainienne a fait état de tentatives d'assaut russes repoussées dans les régions de Kharkiv (nord-est) et de Donetsk. En revanche, près de Sloviansk, "l'ennemi lance des assauts dans la direction de la localité de Mazanivka et y réussit partiellement", selon la même source.

3 h 59 : l'Ukraine a besoin de "​fonds colossaux", selon Zelensky

"Nous devons briser" l'ennemi, a lancé Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne lundi soir. "C'est une mission difficile, qui nécessite du temps et des efforts surhumains. Mais nous n'avons pas d'autre choix."

Le président a également répété avoir besoin de "fonds colossaux" pour aider la population, reconstruire les villes et infrastructures détruites par la guerre, mais aussi "préparer les écoles et universités pour une nouvelle année scolaire" et "se préparer pour l'hiver". Son Premier ministre Denys Chmyhal, qui a fait le déplacement à la conférence internationale de Lugano en Suisse, a exposé un plan "estimé à 750 milliards de dollars".

