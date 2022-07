En direct : l'Indonésie, hôte du G20, appelle devant Lavrov à la fin de la guerre en Ukraine

HEURE PAR HEURE

Retno Marsudi, la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, pays organisateur du G20 cette année, a appelé vendredi à la fin de la guerre en Ukraine en présence de son homologue russe Sergueï Lavrov. Suivez en direct les derniers développements.

4 h 52 : L'Indonésie appelle les membres du G20 à mettre fin à la guerre en Ukraine

La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a appelé vendredi les membres du G20 à "trouver les moyens d'avancer" et à mettre fin à la guerre en Ukraine lors d'un discours prononcé à l'ouverture d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des vingt pays aux économies les plus développées à Bali. Retno Marsudi a déclaré, en présence de son homologue russe Sergueï Lavrov, que le multilatéralisme était le seul moyen relever les défis mondiaux et qu'elle espérait que le sommet permettrait de réfléchir aux répercussions de la guerre.

