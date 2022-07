heure par heure

En direct : bombardements "incessants" sur la région de Donetsk, nouvelle aide américaine à Kiev

Un champ de blé brûle après un bombardement russe, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 8 juillet 2022. © Gleb Garanich

Texte par : FRANCE 24

Après quatre mois et demi de guerre en Ukraine, l'armée russe poursuit ses bombardements "incessants" dans la région de Donetsk (est), et les États-Unis ont promis une nouvelle aide militaire à Kiev, dont de puissants lance-roquettes et des obus de précision. Suivez en direct les derniers événements de la guerre en Ukraine.