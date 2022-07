heure par heure

En direct : une attaque de roquette contre un immeuble du Donbass fait plusieurs morts

Une frappe russe a détruit un centre commercial de la ville de Druzhkivka, dans la région de Donetsk, le 9 juillet 2022. © Gleb Garanich, Reuters

FRANCE 24

Les bombardements russes dans la région du Donbass se poursuivent dimanche. Au moins six personnes ont été tuées, et plus de 30 autres pourraient être prisonnières des décombres, après que des roquettes russes ont frappé un immeuble d'habitation de cinq étages dans la région ukrainienne de Donetsk. Suivez en direct les derniers événements de la guerre en Ukraine.