En direct : la réunion du G20 à Bali dominée par les répercussions de l'invasion de l'Ukraine

Les grands argentiers du G20 ont entamé, vendredi, une réunion à Bali, en Indonésie, qui devrait être dominée par les répercussions de l'invasion de l'Ukraine. Pour le président ukrainien, "la Russie doit être reconnue officiellement comme un État terroriste". Retrouvez les derniers développements.

7 h 11 : après la frappe meurtrière à Vinnytsia, les autorités récoltent des indices pour l'enquête

Le secrétaire général de l'ONU s'est dit "atterré" et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles "atrocités" jeudi après des frappes russes sur Vinnytsia, une ville du centre de l'Ukraine, qui ont fait au moins 23 morts. Sur place, les autorités s'activent pour nettoyer les gravats et récolter des indices pour commencer l'enquête. Reportage de Gulliver Cragg et Ludovic de Foucaud.

7 h : les inhumations en forte hausse dans les territoires contrôlés par les Russes

L'analyse de photographies par satellite ou issues des réseaux sociaux révèle une augmentation brutale du nombre des enterrements dans les régions d'Ukraine occupées par les Russes, notamment à Marioupol, selon un rapport publié vendredi par une ONG.

Le Centre pour la résilience de l'information (CIR), une organisation non gouvernementale qui lutte contre la désinformation, a analysé six zones qui ont été ou sont toujours aux mains des Russes en Ukraine.

"Les informations en source ouverte peuvent donner un accès sans précédent à l'arrière des lignes du front et aux zones occupées par les forces russes", affirme Benjamin Strick, le directeur de l'investigation au CIR.

Au cimetière Starokrymske de Marioupol (sud-est), par exemple, les auteurs du rapport estiment qu'environ 1000 nouvelles tombes sont observables sur une période de cinq mois, entre le 21 octobre 2021 et le 28 mars 2022 - un mois après le début de la guerre.

Le rythme des inhumations a ensuite fortement augmenté avec 1141 nouvelles sépultures visibles sur les images satellite entre le 28 mars et le 12 mai et plus de 1700 autres entre le 12 mai et le 29 juin, selon les auteurs du rapport.

4 h 02 : les membres du G20 ouvrent leur réunion

Les grands argentiers du G20 ont entamé, vendredi, une réunion à Bali, en Indonésie qui devrait être dominée par les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur l'économie mondiale.

"Le monde nous observe. Les actions que nous prendrons auront un effet très important sur toutes les nations du monde", a déclaré Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances de l'Indonésie, pays hôte, en ouverture. "Nous sommes très conscients du fait que le prix de notre échec à nous mettre d'accord est plus élevé que ce que nous pouvons nous permettre. Les conséquences humanitaires pour beaucoup de pays à faibles revenus seraient catastrophiques."

2 h 35 : "La Russie doit être reconnue officiellement comme un État terroriste", selon Zelensky

La journée de jeudi, avec les frappes sur Vinnytsia qui ont fait 23 morts, "démontre une nouvelle fois que la Russie doit être reconnue officiellement comme un État terroriste", a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. "Aucun autre pays au monde ne se permet de détruire chaque jour des villes paisibles et des vies humaines ordinaires avec des missiles de croisière et de l'artillerie."

