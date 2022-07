Italie : une toile pour protéger le glacier de Presena contre le réchauffement climatique

REPORTAGE

En Italie, la fonte des glaciers alpins, conséquence du réchauffement climatique, inquiète les autorités. Au glacier de Presena, dans le nord du pays, une grande toile blanche a été installée pour couvrir et protéger le glacier.

L'objectif de cette toile : protéger la glace alpine de la chaleur de l'été. Depuis 1993, ce glacier a en effet perdu plus du tiers de son volume.

Pas un remède miracle

Au total, quelque 120 000 m2 de toile ont été installés, reflétant la lumière et protègeant la glace alpine de la chaleur de l'été.

"On est venus ici pour voir le glacier et faire une balade, mais en fait il est recouvert. Espérons au moins que ça serve à le préserver !" réagit une touriste. "Ça nous fait vraiment réfléchir au changement climatique et à son impact dans les zones de montagne", ajoute un autre visiteur.

Pour Christian Casarotto, glaciologue, la couverture de ce glacier n'est pas un remède miracle. "Ces bâches ne peuvent pas être vues comme une solution, surtout qu'elles peuvent être installées que sur des glaciers de petite taille", explique-t-il. Selon lui, pour contrebalancer la fonte des glaciers, il faut avant tout réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsables de l'augmentation des températures.

Si rien n'est fait, les glaciers à moins de 3 000 mètres d'altitude disparaîtront avant la fin du siècle.

