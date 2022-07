En direct : Washington annonce une nouvelle aide militaire de 270 millions de dollars à l'Ukraine

heure par heure

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 270 millions de dollars, comprenant notamment quatre nouveaux systèmes d'artillerie de précision Himars. Côté diplomatique, la Russie et l'Ukraine ont signé à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. Suivez en direct les derniers événements.

05 h 50 : Washington annonce une nouvelle aide militaire de 270 millions de dollars à l'Ukraine

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 270 millions de dollars, comprenant notamment quatre nouveaux systèmes d'artillerie de précision Himars.

Washington livrera aussi 36 000 obus supplémentaires, jusqu'à 580 drones kamikazes Phoenix Ghost et quatre postes de commandement blindés.

Les États-Unis auront ainsi fourni à Kiev un total de 20 unités de ces lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers après cette nouvelle livraison, a précisé John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche sur les questions stratégiques.

02 h 50 : accord signé à Istanbul sur l'exportation des céréales

La Russie et l'Ukraine ont signé à Istanbul avec l'ONU et la Turquie un accord pour débloquer les exportations de céréales face aux risques de famines dans le monde, tandis que les bombardements se poursuivaient dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Les deux belligérants ont paraphé deux textes identiques mais séparés, à la demande des Ukrainiens qui refusaient de signer avec les Russes.

La signature de cet accord âprement négocié sous les auspices des Nations unies et d'Ankara a eu lieu au palais de Dolmabahçe sur le détroit du Bosphore, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les conditions sont réunies pour son application "dans les prochains jours", a assuré peu après le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Avec Reuters et AFP

