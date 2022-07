En direct : les exportations de céréales doivent reprendre alors que les affrontements continuent

HEURE PAR HEURE

L'Ukraine devrait reprendre ses exportations de céréales, alors que le pays a redémarré mercredi les opérations dans ses ports de la mer Noire. Sur le terrain, les combats continuent et Kiev a riposté en frappant le pont Antonivskiy, un axe stratégique sur le fleuve Dnipro, ce qui menace de couper les lignes d'approvisionnement des troupes russes.

4 h 25 : Antony Blinken évoque l'échec de Moscou

Alors que la guerre dure depuis plus de 6 mois, Antony Blinken dresse un bilan négatif pour Moscou. "Le président Poutine était déterminé à conquérir un pays. Il a échoué dans son objectif. L'Ukraine n'est pas et ne sera pas conquise. Elle conservera sa souveraineté et son indépendance", plaide le chef de la diplomatie américaine dans un Tweet.

Au préalable, le chef de la diplomatie américaine a annoncé qu'il parlerait prochainement avec son homologue russe Sergueï Lavrov, une première depuis le 24 février. Cet entretien téléphonique "ne sera pas une négociation au sujet de l'Ukraine", mais devrait être essentiellement consacré aux Américains détenus en Russie, dont la basketteuse Brittney Griner et l'ex-soldat Paul Whelan.

1 h 49 : le Centre de coordination chargé du contrôle du transport des grains ukrainiens inauguré à Istanbul

Le Centre de coordination conjointe (CCC), chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, est fonctionnel à Istanbul, conformément aux accords signés le 22 juillet.

Le centre, installé au sein d'une Académie militaire, est dirigé par un nombre égal de "représentants de la Russie, de l'Ukraine et de l'ONU, ainsi que de la Turquie, tant militaires que civils", soit une vingtaine au total, a précisé le ministre turc de la Défense Hulusi Akar au cours d'une brève cérémonie.

1 h 48 : l'Ukraine frappe un pont stratégique pour bloquer les forces russes

Les combats continuent de faire rage sur le terrain en Ukraine malgré les efforts déployés pour relancer l'activité des ports. Kiev a frappé le pont Antonivskiy, un axe stratégique sur le fleuve Dnipro, afin de couper les lignes d'approvisionnement des troupes russes.

Le ministère ukrainien de la défense a déclaré sur Twitter que les frappes sur les ponts sur le Dnipro créaient un "dilemme impossible" pour la Russie : "battre en retraite ou être anéantie par l'armée ukrainienne".

Kirill Stremousov, chef adjoint de l'administration régionale installée par les Russes à Kherson, a confirmé que le pont avait été touché pendant la nuit et que le trafic avait été interrompu.

​​​​Avec AFP et Reuters

