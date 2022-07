En direct : la Russie invite des experts de l'ONU à enquêter sur l'attaque de la prison d'Olenivka

HEURE PAR HEURE

Une image satellite montre la prison d'Olenivka après une frappe pour laquelle Russie et Ukraine s'accusent mutuellement, le 30 juillet 2022.

Le président ukrainien a appelé, samedi soir, la population à évacuer la région de Donetsk, dans l'est du pays, cible des frappes russes. Plusieurs localités ont fait l'objet d'attaques dans le sud de l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. La ville de Mykolaïv a été lourdement frappée par des bombardements, "probablement les plus forts jamais survenus", selon son maire. Suivez ici les derniers développements de la guerre en Ukraine.

7 h 12 : attaque au drone en Crimée contre l'état-major de la Flotte russe de la mer Noire, cinq blessés

Une attaque au drone a visé, dimanche, l'état-major de la Flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, faisant cinq blessés, a indiqué le gouverneur de cette ville de la péninsule annexée de Crimée, Mikhaïl Razvozjaïev.

"Ce matin, les nationalistes ukrainiens ont décidé de nous gâcher la Journée de la Flotte russe" célébrée en Russie dimanche, a-t-il écrit sur Telegram. Il a précisé qu'un drone s'était posé dans la cour de l'état-major de la Flotte et fait état de cinq blessés parmi les employés de l'état-major.

6 h 03 : Mykolaïv lourdement frappée par les bombardements

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée ukrainienne a fait état de frappes d'artillerie russes notamment à Bakhmout et Kramatorsk, près de la ligne de front.

Sur le front sud, la ville de Mykolaïv a été lourdement frappée par des bombardements, "probablement les plus forts jamais survenus", selon son maire.

"On a entendu de puissantes explosions entre 1 h et 5 h du matin. Un certain nombre d'objets ont été détruits, des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Plusieurs incendies se sont déclarés sur les sites touchés", a précisé Oleksandr Senkevych sur Telegram.

3 h 44 : Kiev appelle la région de Donetsk à évacuer

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé, samedi soir, les habitants de la région de Donetsk à évacuer pour échapper à la "terreur russe" et aux bombardements sur ce territoire de l'est du pays, largement sous contrôle de Moscou.

"Une décision gouvernementale a été prise sur l'évacuation obligatoire de la région de Donetsk", a déclaré le chef d'État dans une adresse vidéo en soirée. "S'il vous plaît, évacuez", a-t-il demandé. "Plus les habitants quittent la région de Donetsk maintenant, moins l'armée russe tuera de personnes".

"À ce stade de la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie", a-t-il martelé.

23 h 41 : la Russie dit avoir invité des experts de l'ONU à enquêter sur Olenivka

La Russie a invité des experts des Nations unies et de la Croix-Rouge à enquêter sur les circonstances du décès de dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens, vendredi dans la prison d'Olenivka, située dans la partie de la région de Donetsk gouvernée par les séparatistes pro-russes, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Dans un communiqué, ce dernier dit avoir pris cette initiative "dans l'intérêt de la conduite d'une investigation objective".

Les séparatistes accusent l'armée ukrainienne d'avoir bombardé la prison à l'aide de lance-roquettes multiples américains HIMARS et annoncé un bilan de 53 morts. L'Ukraine nie toute responsabilité et accuse à l'inverse l'armée russe d'avoir pilonné la prison pour dissimuler les mauvais traitements infligés aux détenus.

Avec AFP et Reuters

