En direct : le premier chargement de céréales ukrainiennes prêt à quitter Odessa

HEURE PAR HEURE

En Ukraine, les frappes russes se multiplient, en particulier sur Mykolaïv, tandis que le premier chargement de céréales ukrainiennes quitte, lundi matin, le port d'Odessa. La veille, un drone explosif a blessé six personnes au quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée. Suivez ici les derniers développements de la guerre en Ukraine.

6 h 51 : le premier chargement de céréales ukrainiennes va quitter Odessa

Le premier chargement de céréales ukrainiennes quittera le port d'Odessa lundi à 5 h 30 GMT, a annoncé le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

"Le départ du cargo Razoni battant pavillon de la Sierra Leone et chargé de maïs quittera le port d'Odessa à destination du Liban à 8 H 30 (05 H 30 GMT)", a précisé le ministère, ajoutant que d'autres convois allaient désormais suivre "le long des couloirs (maritimes) car les "procédures sont terminées".

6 h 36 : les bombardements continuent sur les villes ukrainiennes, notamment à Mykolaïv

Dans le sud de l'Ukraine, les autorités de Mykolaïv ont assuré que la ville avait été la cible de bombardements russes massifs, probablement "les plus forts" depuis le début de la guerre en février, qui ont fait au moins deux morts, selon le maire Senkevytch.

Ces frappes ont causé la mort d'Oleksiï Vadatoursky, propriétaire de la principale société ukrainienne de logistique céréalière et de son épouse. "C'était l'un des plus importants entrepreneurs agricoles du pays, une personnalité clef de la région et un important employeur", a souligné sur Telegram Mikhailo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne, disant croire dans ce cas à une frappe ciblée.

Dans son adresse dominicale, le président Zelensky a rendu hommage à Oleksiï Vadatoursky, qu'il a qualifié de "héros de l'Ukraine".

D'autres frappes ont touché les régions de Kharkiv (est) et Soumy (nord-est). Quelques bâtiments ont été endommagés dans "une série d'explosions" à Kharkiv, a annoncé le maire de la deuxième ville ukrainienne, Igor Terekhov.

3 h 20: les autorités ukrainiennes ont démenti être à l'origine de l'attaque de drone sur Sébastopol

Les autorités ukrainiennes ont démenti être à l'origine de cette attaque inédite, qualifiant les accusations russes de "provocation délibérée".

Un drone explosif a blessé six personnes, dimanche, au quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée, une attaque inédite qui a mis en état d'alerte ce bastion russe dans la péninsule ukrainienne annexée par Moscou.

Avec AFP

