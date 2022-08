En direct : Volodymyr Zelensky veut s'entretenir avec Xi Jinping pour mettre fin à la guerre

HEURE PAR HEURE

Le président ukrainien aimerait s'entretenir "directement" avec son homologue chinois qui "peut influencer politiquement et économiquement la Russie", rapporte un média. En parallèle, le navire transportant le chargement de céréales exporté par l'Ukraine a repris sa route à destination du Liban. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

5 h 36 : le navire Razoni en route pour le Liban

Après avoir été inspecté mercredi près d'Istanbul, le navire Razoni transportant le premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe a repris sa route à destination du Liban. Il s'est engagé dans l'entrée nord du Bosphore mercredi, en début d'après-midi.

>> Lire aussi: Céréales : ce que l'on sait de l'accord signé entre l'Ukraine et la Russie

2 h 07 : Zelensky souhaite s'entretenir avec Xi Jinping pour mettre fin à la guerre

Le président ukrainien a déclaré souhaiter obtenir la possibilité de s'entretenir "directement" avec son homologue chinois Xi Jinping afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, rapporte jeudi le South China Morning Post.

Volodymyr Zelensky a exhorté le dirigeant chinois à user de son influence politique et économique sur la Russie pour mettre un terme au conflit dans une interview au quotidien de langue anglaise de Hong Kong. "(La Chine) est un État très puissant. C'est une grande économie. Elle peut influencer politiquement et économiquement la Russie. La Chine est également un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies."

0 h 34 : le Sénat américain ratifie l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan

Le Sénat américain a approuvé une résolution soutenue par l'administration Biden ratifiant les protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine.

"Ce vote historique est un signe important de l'engagement durable et transpartisan des États-Unis à l'Otan, et de la volonté de faire en sorte que notre Alliance soit prête pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain", s'est félicité le président Joe Biden dans un communiqué.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne