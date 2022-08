En Allemagne, le naturisme séduit de plus en plus les nouvelles générations

reportage

En Allemagne, les jeunes générations adoptent de plus en plus le mode de vie naturiste, très populaire chez leurs aînés.

En Allemagne, le FKK, en français "la culture du corps libre“, est une institution depuis le début du 20e siècle. Alors que cette tradition semblait se perdre ces trente dernières années, le naturisme revient en force grâce à une nouvelle génération d'adeptes. Reportage signé Anne Mailliet et Willy Mahler.

Dans les parcs des grandes villes, au bord des lacs ou sur les plages de la mer baltique, les hommes et les femmes en tenue d'Adam et Eve sont omniprésents en Allemagne. On estime que près d'un Allemand sur cinq pratique régulièrement le naturisme, une tradition très ancrée chez les anciennes générations.

Mais alors que cette culture du corps libre tendait à se perdre ces dernières décennies, elle est à nouveau à la mode dans le pays, notamment auprès des plus jeunes désireux de s'extraire des normes sociales et des canons de beauté véhiculés par les réseaux sociaux.

