En direct : cinq nouveaux cargos chargés de céréales vont quitter l'Ukraine

Un cargo chargé de céréales quitte le port ukrainien de Tchernomorsk, le 5 août 2022. © Oleksandre Gimanov, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Cinq cargos chargés de céréales prendront la mer dimanche depuis les ports ukrainiens de Tchernomorsk et Odessa. Après les bombardements qui se sont déroulés vendredi près de la centrale nucléaire de Zaporijia, le directeur de l'AIEA a fait part de sa préoccupation et a appelé les belligérants à "la plus grande retenue". Suivez en direct les derniers événements.