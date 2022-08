En direct : la Russie lance un satellite iranien sur fond d'accusations sur l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

Moscou va mettre en orbite, mardi, un satellite iranien d'observation. Certains responsables occidentaux craignent que Moscou ne l'utilise pour soutenir son offensive en Ukraine. Suivez les derniers développements sur France 24.

Publicité Lire la suite

4 h 00 : Moscou va lancer un satellite iranien

La Russie va mettre en orbite, mardi, un satellite iranien d'observation dont le lancement suscite des inquiétudes, certains responsables occidentaux craignant que Moscou ne l'utilise pour soutenir son offensive en Ukraine, ce que réfute Téhéran. Le lancement du satellite de télédétection Khayyam par une fusée Soyouz est prévu depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 5 h 52 GMT (7 h 52 à Paris), selon l'Agence spatiale russe (Roscosmos).

Ce satellite a notamment pour but de "surveiller les frontières du pays", d'améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles, selon l'Agence spatiale iranienne.

0 h 04 : Volodymyr Zelensky brandit le spectre de la catastrophe de Tchernobyl

Le président ukrainien a brandi le spectre de la catastrophe de Tchernobyl, suite à de nouvelles frappes à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia occupée par les Russes. "Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl et le fait que Zaporijjia est la plus grande centrale d'Europe. La catastrophe de Tchernobyl (en 1986), c'est l'explosion d'un réacteur et la centrale de Zaporijjia est dotée de six réacteurs", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.

00:22

"Il faut de nouvelles sanctions contre l'État terroriste et contre toute l'industrie nucléaire russe qui crée la menace de la catastrophe nucléaire", a-t-il poursuivi.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne