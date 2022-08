En direct : de fortes explosions secouent une base militaire russe en Crimée

HEURE PAR HEURE

Une douzaine d'explosions ont été entendues sur une base aérienne russe en Crimée. Moscou dément toute attaque et parle d'un incident sur un dépôt de munition. Les forces russes, qui occupent la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, préparent son raccordement à la Crimée, annexée par Moscou, rapporte l'opérateur ukrainien Energoatom. Suivez les derniers développements sur France 24.

6 h 38 : un mort dans des explosions sur une base aérienne russe en Crimée

Les autorités locales ont déclaré qu'une personne avait été tuée hier après-midi dans des explosions sur une base aérienne russe dans la péninsule annexée de Crimée, ce que Moscou a démenti. D'après les Russes, il ne s'agissait pas d'une attaque mais des munitions entreposées ont explosé provoquant ces détonations.

Des témoins ont dit avoir entendu au moins 12 explosions vers 15 h 20, heure locale (12 h 20 GMT), hier, depuis la base aérienne de Saky, près de Novofedorivka, sur la côte ouest de la péninsule.

1 h 19 : les Russes vont raccorder la centrale de Zaporijjia à la Crimée

Les forces russes qui occupent la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia préparent son raccordement à la Crimée, presqu'île annexée par Moscou en 2014, et l'endommagent en procédant à cette réorientation de la production électrique, a alerté mardi le président de l'opérateur ukrainien, Energoatom, Petro Kotin.

"Pour ce faire, il faut d'abord endommager les lignes électriques de la centrale reliées au système énergétique ukrainien. Du 7 au 9 août, les Russes ont déjà endommagé trois lignes électriques. En ce moment, la centrale fonctionne avec une seule ligne de production, ce qui est un mode de travail extrêmement dangereux", a-t-il ajouté.

"Lorsque la dernière ligne de production sera débranchée, la centrale sera alimentée par des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Tout dépendra alors de leur fiabilité et des stocks de carburant", a aussi prévenu Petro Kotin.

0 h 01 : "la Crimée est ukrainienne et nous n'y renoncerons jamais", insiste Zelensky

Alors que des explosions se sont produites mardi dans un dépôt de munitions sur la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie, le président ukrainien a fait une mise au point.

"La Crimée est ukrainienne et nous n'y renoncerons jamais. Nous n'oublierons pas que l'occupation de la Crimée fut le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a martelé Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne. "Le monde commence à comprendre qu'il a eu tort en 2014 en décidant de ne pas répondre de toutes ses forces aux premières actions agressives de la Russie."e de la catastrophe de Tchernobyl, après de nouvelles frappes à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia occupée par les Russes. "Le monde ne doit pas oublier Tchernobyl et le fait que Zaporijjia est la plus grande centrale d'Europe. La catastrophe de Tchernobyl (en 1986), c'est l'explosion d'un réacteur et la centrale de Zaporijjia est dotée de six réacteurs", a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse vidéo quotidienne.

Avec AFP

