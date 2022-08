Cannabis : comment fabrique-t-on du CBD en Europe ?

Sur Entr

ENTR a suivi la fabrication d'huiles de CBD, élaborées à partir de cannabis et vendues pour leurs propriétés relaxantes.

L'Europe est l'un des leaders mondiaux du chanvre. C'est à partir de cette plante que l'on fabrique du CBD, une molécule du cannabis utilisée pour fabriquer des produits "bien-être". La rédaction d'ENTR s'est plongée dans les méthodes de fabrication de ces produits controversés.

Le CBD, c'est à la mode et il est très facile de s'en procurer. On prête à cette molécule du cannabis des vertus relaxantes et certains la présentent même comme un remède miracle.

Mais en réalité, on connaît encore mal le CBD et ses effets sur le corps, surtout sur le long terme. Pas facile aussi de connaître la provenance des produits, leurs méthodes de fabrication et leur qualité…

ENTR vous explique comment on fabrique du CBD en Europe, du champ à la boutique, de Paris à la campagne berlinoise.

📲 ENTR, c'est quoi ?

C'est un projet européen dédié à la jeunesse, 100 % sur les réseaux sociaux.

ENTR existe en 6 langues : en français, en anglais, en allemand, en roumain, en portugais et en polonais

