En direct : l'ambassadeur ukrainien à l'ONU dénonce un "sabotage russe"

Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a de nouveau été bombardé jeudi, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement, tandis que le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre un risque de "catastrophe". Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

00 H 07: "Les Russes sont bien connus pour leurs plans élaborés de tromperie, de sabotage et de dissimulation, comme celui que nous voyons aujourd'hui", a répondu l'ambassadeur ukrainien à l'ONU Sergiy Kyslytsya.

"Aucun d'entre nous ne peut stopper le vent transportant les radiations, mais ensemble nous pouvons stopper un tat terroriste. Et plus vite nous stopperons la Russie, plus vite l'Europe et le monde se sentiront à nouveau en sécurité", a-t-il ajouté.

