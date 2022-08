En direct : départ du premier navire de l'ONU chargé de céréales pour l'Afrique

Heure par heure

Le navire "Brave Commander" à l'est d'Odessa en Ukraine, le 14 août 2022.

Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté mardi le port de Pivdenny, dans le sud de l'Ukraine. Sur le terrain, les combats autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les Russes depuis début mars, inquiète la communauté internationale. Suivez en direct les derniers développement de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

7 h : Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale de Zaporijjia

Le président français Emmanuel Macron a appelé au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, en soulignant les "risques" que leur présence fait peser sur la sécurité du site.

01:46

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, il a fait part de "sa préoccupation quant à la menace que font peser la présence, les actions des forces armées russes et le contexte de guerre avec les conflits en cours sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes, et a appelé au retrait de ces forces", a indiqué l'Élysée.

La centrale, la plus grande d'Europe, a été prise début mars par les troupes russes au début de leur invasion de l'Ukraine lancée le 24 février.

6 h 30 : rencontre entre Zelensky, Erdogan et Guterres jeudi en Ukraine

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra en Ukraine jeudi où il participera à une rencontre avec les présidents ukrainien et turc, pour discuter notamment de l'exportation de céréales depuis les ports ukrainiens, a annoncé mardi son porte-parole.

"À l'invitation du président Volodymyr Zelensky, le secrétaire général sera à Lviv jeudi pour participer à une rencontre trilatérale avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le dirigeant ukrainien", a déclaré Stéphane Dujarric lors d'un point presse, précisant qu'Antonio Guterres se rendrait ensuite à Odessa puis en Turquie.

La rencontre permettra d'"examiner" la mise en œuvre de l'accord international signé en juillet à Istanbul pour permettre les exportations de céréales depuis l'Ukraine, accord "dont la Turquie est un élément clé", a-t-il ajouté.

6 h : départ du premier navire de l'ONU chargé de céréales pour l'Afrique

Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté le port de Pivdenny, dans le sud de l'Ukraine, avec quelque 23 000 tonnes pour l'Afrique, a annoncé le ministère ukrainien de l'Infrastructure.

"Le navire Brave Commander avec du grain pour l'Afrique a quitté le port de Pivdenny. Ce matin, le cargo est parti pour le port de Djibouti, où les vivres seront livrées à l'arrivée aux consommateurs en Ethiopie", a indiqué le ministère sur Telegram.

Selon lui, "23 000 tonnes de blé se trouvent à bord de ce navire affrété par le Programme alimentaire mondial des Nations unies".

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne