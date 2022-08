En direct : Guterres et Erdogan rencontrent Zelensky sur les céréales et le nucléaire

HEURE PAR HEURE

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres rencontre ce jeudi en Ukraine le président Volodymyr Zelensky et le président turc Recep Tayyip Erdogan, avec les exportations de céréales et la situation de la centre nucléaire de Zaporijjia comme préoccupations principales. Suivez notre direct.

4 h 43 : au moins sept morts à Kharkiv

Sur le terrain, les combats se poursuivent et font de nouvelles victimes civiles comme à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, où selon les autorités du pays un missile a touché mercredi un immeuble résidentiel de trois étages pendant un bombardement russe provoquant "un puissant incendie".

"À ce stade, il y a sept morts et dix-sept blessés", a indiqué Igor Terekhov, maire de Kharkiv, revoyant à la hausse le précédent bilan de six morts et seize blessés. Volodymyr Zelensky avait dénoncé plus tôt une "attaque ignoble et cynique".

4 h 30 : Guterres et Erdogan rencontrent Zelensky sur les céréales et le nucléaire

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres doit rencontrer jeudi 18 août les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pour discuter de la situation dans le pays presque six mois après son invasion par la Russie.

Les trois hommes discuteront du récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes mais aussi "du besoin d'une solution politique à ce conflit", a précisé le porte-parole de l'ONU Stephane Dujarric. "Je n'ai aucun doute (sur le fait) que la question de la centrale nucléaire (de Zaporijjia) et d'autres seront également abordées."

Dans sa traditionnelle déclaration du soir, Volodymyr Zelensky a indiqué mercredi qu'Antonio Guterres était "déjà arrivé en Ukraine. Nous travaillerons ensemble pour parvenir aux résultats nécessaires pour l'Ukraine."

Le secrétaire général doit également s'entretenir en bilatéral avec Volozymyr Zelensky. Il a ensuite prévu de se rendre vendredi à Odessa, un des trois ports utilisés dans le cadre de l'accord d'exportation de céréales, avant de se rendre en Turquie pour visiter le Centre de coordination conjointe (CCC) chargé de superviser cet accord.

Avec AFP et Reuters

