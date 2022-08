En direct : Washington renforce l'aide militaire à l'Ukraine, les frappes continuent dans l'est

HEURE PAR HEURE

Washington a annoncé vendredi une nouvelle tranche d'aide militaire d'un montant de 775 millions de dollars à l'Ukraine, notant un "manque total de progrès sur le champ de bataille" des troupes russes. En parallèle, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a fait l'objet de nouvelles frappes dont le bilan est d'au moins 15 morts. Suivez les derniers développements de la journée.

6 h 50 : plus de 21 000 personnes ont été évacuées en dix jours des territoires ukrainiens occupés

Plus de 21 000 personnes ont été évacuées en dix jours des territoires occupés par la Russie, dont plus de 9 000 de la région de Zaporijjia et plus 8 000 de la région de Kherson, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

3 h 35 : plusieurs morts dans de nouvelles frappes à Kharkiv

Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d’Ukraine, a en outre fait l’objet de nouvelles frappes dont le bilan est d’au moins quinze morts, ont fait savoir les autorités de la ville.

00 h 10 : huit maires de villes européennes en déplacement à Kiev

Les maires des villes de Marseille, Lyon, Athènes, Florence, Helsinki, Oslo, Riga et Tirana se sont rendus vendredi à Kiev et ont ratifié un protocole d'accord "en présence" de Volodymyr Zelensky "pour une reconstruction durable des villes ukrainiennes", selon un communiqué.

Dans ce communiqué de la ville de Marseille (sud-est de la France), son maire Benoît Payan explique que ce texte "entend mettre sur pied des actions conjointes et réaffirme l'ambition de permettre, dès le rétablissement de la paix, une réhabilitation rapide, écologique" et "respectueuse de l'Etat de droit, ainsi que des droits civiques et sociaux des populations".

Le peuple de Marseille et celui de Kiev sont des peuples frères.



Nous avons signé, avec le Maire @Vitaliy_Klychko, un accord de coopération entre nos deux villes.



23 h 30 : Le Pentagone annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Le Pentagone va débloquer une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, pour un montant de 775 millions de dollars, qui comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie de précision Himars, a indiqué vendredi à la presse une haute responsable du ministère américain de la Défense. Elle a souligné que les forces ukrainiennes étaient parvenues ces dernières semaines à stopper l'avance des forces russes dans le sud et l'est du pays, citant notamment leur utilisation avec succès de ces missiles américains.

"Vous pouvez constater un manque total de progrès des Russes sur le champ de bataille", a-t-elle déclaré.

