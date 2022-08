Reportage : en Ukraine, une association aide les soldates à se fournir en matériel adapté

FEMMES SUR LE FRONT

Au lendemain de l'invasion russe, des dizaines de milliers de femmes se sont engagées dans l'armée ukrainienne. Si ce contingent de soldates est très respecté dans le pays et pleinement intégré aux forces militaires, les moyens matériels ne leur sont pas toujours adaptés. Une association a décidé de lancer une levée de fonds pour acquérir des équipements appropriés. Reportage de nos envoyés spéciaux Mélina Huet, Raïd Abu Zaideh et Rob Parsons.

Shura était styliste il y a encore six mois. Elle est aujourd'hui membre des Forces de défense territoriale. À égalité avec les hommes, assure-t-elle à nos envoyés spéciaux en Ukraine. Car les femmes doivent être "prêtes à tout", et être "capables de tout faire", explique la jeune femme : "Conduire des camions militaires, creuser des tranchées."

Cette équité est pourtant mise à mal par la culture de l'armée, dont les équipements n'ont pas été conçus par ou pour les femmes.

En posant pour une séance photo dans son treillis militaire, Shura espère contribuer à changer la donne : un pourcentage de la vente des bijoux qu'elle porte sera reversé à Zemlyachki, une association qui fournit gratuitement les soldates en matériel adapté.

Du matériel cher

"On a trouvé des mécènes qui nous aident grâce à des dons humanitaires", se réjouit Kseniya Draganuk, cofondatrice de l'ONG. Car le matériel est "très cher", explique-t-elle. "Les casques doivent être plus légers et plus petits, et on ne les trouve pas si facilement sur le marché."

Outre des produits d'hygiène intime et des sous-vêtements appropriés, Zemlyachki a ainsi déjà fourni 300 protections balistiques aux combattantes ukrainiennes.

Mais l'organisation va devoir redoubler d'efforts dans les prochaines semaines. Kseniya Draganuk estime que 50 000 femmes auront besoin de nouveaux uniformes à l'approche de l'hiver.

