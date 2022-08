En direct : Washington appelle ses citoyens à quitter l'Ukraine "dès maintenant"

heure par heure

L'ambassade américaine en Ukraine a averti que la Russie pourrait frapper "dans les prochains jours" des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux, et appelé les citoyens américains à quitter le pays. Côté diplomatique, le président polonais, Andrzej Duda, est à Kiev pour réaffirmer sa détermination à aider l'Ukraine face à l'invasion russe. Suivez en direct les derniers événements.

10 h 31 : la Russie pourrait "intensifier" ses frappes sur les infrastructures civiles, selon l’ambassade américaine

L'ambassade américaine en Ukraine a averti que la Russie pourrait frapper "dans les prochains jours" des infrastructures civiles et bâtiments gouvernementaux, et appelé les citoyens américains à "quitter l'Ukraine dès maintenant".

"Le Département d'État dispose d'informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre l'infrastructure civile et les installations gouvernementales de l'Ukraine dans les prochains jours", a indiqué l'ambassade dans un message publié sur son site internet, sans plus de précisions sur les lieux potentiellement concernés.

Elle a appelé les citoyens américains à "quitter l'Ukraine dès maintenant en utilisant les moyens de transport terrestres privés disponibles".

9 h 14 : le président polonais Duda à Kiev pour discuter de l'aide à l'Ukraine

Le président polonais, Andrzej Duda, est arrivé à Kiev pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine, y compris une aide militaire pour le pays envahi par la Russie en février dernier, selon le chef de cabinet, Pawel Szrot.

"La visite comprendra une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky et des discussions sur le soutien militaire et la défense de l'Ukraine en matière économique, humanitaire et politique", a déclaré Pawel Szrot aux journalistes.

