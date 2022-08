HEURE PAR HEURE

En direct : les frappes se poursuivent sur Nikopol, en face de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Un soldat russe surveille une zone de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, le 1er mai 2022 © AP (Archive)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Les villes de Nikopol et de Marhanets, situées à une dizaine de kilomètres seulement de la centrale de Zaporijjia ont été ciblées par des obus russes samedi après-midi et dans la soirée, selon le maire de Nikopol. L'inquiétude grandit dans la zone, alors que le site de la centrale nucléaire a été frappé de nouveau samedi. La Russie et l'Ukraine, continuent de se rejeter la responsabilité de ces bombardements. Suivez en direct les derniers développements de la journée.