En direct : la délégation de l'AIEA quitte Kiev pour la centrale de Zaporijjia

Heure par Heure

La mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui doit inspecter la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les forces russes, a quitté Kiev mercredi matin. Alors que le Russe Gazprom a annoncé mardi la suspension des livraisons de gaz au groupe Engie, la France assure qu'elle s'était préparée à une telle situation. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

5 h 20 : la délégation de l'AIEA quitte Kiev pour la centrale de Zaporijjia

Un convoi de véhicules de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a quitté mercredi matin la capitale ukrainienne Kiev en direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a constaté un journaliste de Reuters.

"Nous sommes enfin en train de bouger après plusieurs mois (...) d’efforts. L’AIEA se rend à l’intérieur de la centrale nucléaire de Zaporijjia", la plus importante d’Europe et aux mains de l’armée russe depuis début mars, a ensuite déclaré mercredi matin Rafael Grossi, directeur général de cette instance onusienne, à des journalistes à Kiev, juste avant de partir.

On ne sait pas pour l'heure quand la délégation de l'AIEA a prévu d'arriver à Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, tombée sous le contrôle de la Russie dans le cadre de son offensive en Ukraine et devenue l'un des enjeux majeurs de la guerre.

Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombarder la zone, sur fond de craintes que la situation donne lieu à une catastrophe nucléaire.

2 h : la France s'était préparée à la réduction des flux de gaz russe

"La Russie utilise le gaz comme une arme de guerre et prend prétexte de l'application des contrats par Engie pour réduire encore davantage les approvisionnements français qui avaient déjà drastiquement baissé", a déclaré la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, dans un communiqué.

"La France s'est préparée à ce scénario depuis le printemps : le remplissage des stocks de gaz atteindre son maximum dans environ deux semaines", a-t-elle assuré. "Nous avons diversifié nos importations pour n'être plus dépendants qu'à hauteur de 9 % du gaz russe (contre 17 % avant la guerre)".

0 h 30 : un haut responsable russe prépare "un simulacre" de référendum en Ukraine occupée, selon Washington

Un haut responsable russe a été chargé d'organiser un "simulacre" de référendum afin d'annexer des territoires ukrainiens à la Russie, a déclaré mardi un porte-parole du département d'État américain qui assure que ce vote pourrait prendre place rapidement.

Sergueï Kirienko, chef-adjoint de l'administration présidentielle russe et proche de Vladimir Poutine, supervise les efforts en vue "de la tentative d'annexion à la Russie" de territoires ukrainiens, "qui, si elle est menée à bien, serait illégale", a dit Vedant Patel lors d'un point-presse.

Avec AFP et Reuters

