En direct : Erdogan propose à Poutine sa médiation sur la centrale de Zaporijjia

Heure par heure

Le président turc Receip Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine, au palais Saadabad, à Téhéran, le 19 juillet 2022.

La Turquie peut jouer un rôle facilitateur au sujet de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan à son homologue russe Vladimir Poutine au cours d'unentretien téléphonique samedi. Suivez en direct les derniers développements autour de la guerre en Ukraine.

13 h 21 : Moscou dit avoir repoussé un assaut ukrainien sur la centrale de Zaporijjia

L'armée russe a repoussé vendredi soir un assaut des forces ukrainiennes qui tentaient de reprendre la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré samedi le ministère russe de la Défense lors de son point presse quotidien.

Plus de 250 membres des forces navales ukrainiennes ont tenté de débarquer vers 23 h 00 (20 h 00 GMT) sur le littoral du lac où se trouve la centrale, a précisé le ministère, selon lequel l'armée russe les a repoussés à l'aide d'hélicoptères et d'avions de chasse.

12 h 44 : Ankara peut jouer un rôle facilitateur sur Zaporijjia, dit Erdogan à Poutine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé samedi à son homologue russe Vladimir Poutine la médiation de la Turquie pour aider à résoudre la crise autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les troupes russes.

"Le président Erdogan a déclaré que la Turquie peut jouer un rôle de facilitation sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, comme elle l'a fait pour l'accord sur les céréales" dont les exportations étaient bloquées par la guerre, a indiqué la présidence turque dans un communiqué.

12 h 40 : l'UE est prête à résister à une coupure totale du gaz russe, affirme Gentiloni

Le commissaire européen à l'Économie Paolo Gentiloni a assuré samedi que l'Union européenne était "bien préparée" en cas d'arrêt total des livraisons de gaz russe, grâce au stockage et aux mesures d'économie d'énergie.

"Nous sommes bien préparés à résister à l'utilisation extrême de l'arme du gaz par la Russie", a-t-il déclaré devant la presse en marge du forum économique organisé par The European House - Ambrosetti à Cernobbio, sur le lac du Côme.

"Nous n'avons pas peur des décisions de Poutine, nous demandons aux Russes de respecter les contrats, mais s'ils ne le font pas, nous sommes prêts à réagir", a-t-il souligné.

Le géant russe Gazprom a annoncé vendredi que le gazoduc Nord Stream, reliant la Russie au nord de l'Allemagne, qui devait reprendre du service ce samedi après une interruption de trois jours pour des opérations de maintenance, serait finalement "complètement" arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine, sans préciser de délai.

3 h 33 : pas encore de visas pour aller à l'Assemblée générale de l'ONU, s'inquiète la Russie

La Russie s'est inquiétée dans une lettre au secrétaire général de l'ONU de n'avoir pour l'instant reçu aucun visa des États-Unis pour la venue en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU de sa délégation menée par le ministre des Affaires étrangères, selon le texte vu vendredi par l'AFP.

"À la date du 1er septembre, aucun des 56 représentants russes (...) n'a reçu de visa d'entrée pour les États-Unis" dans la perspective de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale du 20 au 26 septembre à New York, écrit l'ambassadeur russe auprès de l'ONU Vassily Nebenzia dans cette lettre adressée à Antonio Guterres. "La même situation existe pour les journalistes et les membres d'équipage du vol de notre ministre".

"C'est d'autant plus inquiétant que, ces derniers mois, les autorités américaines ont refusé sans cesse d'accorder des visas à un certain nombre de délégués russes devant participer à des événements officiels de l'ONU", affirme-t-il, appelant les États-Unis à respecter "leurs obligations légales" et à "accorder rapidement" les visas demandés.

Avec AFP et Reuters

