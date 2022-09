En direct : l'Ukraine annonce de nouvelles frappes contre les positions russes dans le sud

Heure par Heure

L'armée ukrainienne affirme avoir détruit un dépôt de munitions ainsi qu'un pont flottant, dans la nuit de dimanche à lundi, et avoir repris plusieurs localités au cours de leur contre-offensive dans le sud de l'Ukraine. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

11 h 32 : les sanctions occidentales empêchent les livraisons de gaz, affirme le Kremlin

Alors que Gazprom a complètement arrêté l'approvisionnement en gaz par le gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Allemagne, le Kremlin a affirmé que cette situation était due aux sanctions occidentales.

Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que les sanctions "causaient le chaos" en termes de travaux de maintenance sur le gazoduc et a rejeté les allégations selon lesquelles la Russie avait coupé l'approvisionnement de l'Europe dans un but politique.

Vendredi, le géant russe Gazprom a annoncé que le gazoduc Nord Stream, qui devait reprendre du service samedi après une maintenance, sera finalement "complètement" arrêté jusqu'à la réparation d'une turbine de ce pipeline vital pour l'approvisionnement des Européens.

Dans un communiqué, Gazprom a indiqué avoir découvert des "fuites d'huile" dans la turbine, lors de cette opération de maintenance.

Pour le fabricant de turbines Siemens Energy cependant, une fuite d'huile ne justifie pas, d'un point de vue technique, l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1, a-t-il déclaré vendredi.

10 h 35 : les Ukrainiens affirment avoir repris plusieurs localités au cours de leur contre-offensive dans le sud de l'Ukraine

"Un dépôt de munitions ennemi a été détruit près de Tomyna Balka", une localité à l'ouest de la ville de Kherson, ainsi qu'un pont flottant près du village de Lvové et un centre de contrôle de l'armée russe au sud-est de Kherson, a assuré sur Facebook le commandement Sud de l'armée ukrainienne dans la nuit de dimanche à lundi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté annoncé la reprise de "deux localités dans le sud" et d'une troisième dans l'est, sans préciser leurs noms, dans son message quotidien dimanche soir.

Le chef adjoint de l'administration présidentielle Kyrylo Tymochenko a dit au même moment que le drapeau ukrainien avait été hissé au village de Vysokopillia, dans le nord de la région de Kherson, presque entièrement aux mains des Russes.

Cette localité a été conquise à la mi-mars et se trouvait près de la ligne de front depuis la fin juin, quand l'armée ukrainienne s'en est approchée, selon des médias. Selon le commandement ukrainien Sud, les forces de Kiev cherchent en premier lieu à perturber "le système de la gestion des troupes et celui de la logistique" de l'armée russe à l'aide de frappes aériennes et d'artillerie.

Avec AFP et Reuters

