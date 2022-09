Les médecins de la reine Elizabeth II "préoccupés" par son état de santé

La santé de la reine Elizabeth II inquiète. Jeudi, ses médecins "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Écosse. Alertés, les princes Charles et William se sont rendus à son chevet.

Les médecins de la reine Elizabeth II, 96 ans, sont "préoccupés" par son état de santé et "ont recommandé qu'elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Écosse, a indiqué le palais de Buckingham, jeudi 8 septembre.

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et reste à Balmoral", a annoncé le palais dans un bref communiqué.

Sa famille a été informée de son état de santé, a rapporté l'agence Press Association. Son héritier Charles, 73 ans, et son petit-fils William se rendent à Balmoral, ont indiqué leurs services respectifs.

Depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an pour des examens jamais précisés, la reine, à la santé déclinante, se montre de plus en plus rarement.

Avec AFP

