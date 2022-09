Ukraine : l'ONU documente des centaines de détentions arbitraires et disparitions forcées

Des soldats russes à Marioupol, en Ukraine, le 12 avril 2022. © AFP

3 mn

Après une minutieuse enquête, l'ONU a recensé plus de 400 victimes de détentions arbitraires et de disparitions forcées dans le territoire occupé par la Russie et les groupes armés affiliés. Quant aux forces ukrainiennes sont elles accusées d'être à l'origine d'une cinquantaine d'arrestations arbitraires et de cas de torture de prisonniers.